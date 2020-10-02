范振鋒因疫情少7位數字收入　決心離巢：TVB話暫時冇工作延續落去

效力TVB多年的范振鋒（阿范）早前宣布離巢，佢日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享離巢後心情：「我喺8月底離開，事前舊公司有同我傾續約，當時我問有冇咩工作可以延續落去，但佢哋都話暫時冇，所以決定離開！自己又冇唔開心嘅，因為我唔係全職淨係做一份工，所以唔會令我好擔心疫情下冇咗主要收入，又或者怕影響生計！」

早前范振鋒宣布離巢TVB。（IG：@rickyfanchunfung）

雖然阿范身兼多職，有電台DJ、電影監製等工作，但疫情下，阿范收入大減，他說：「疫情開始至今，少咗7位數字收入！好彩我同老婆都係好慳嘅人，平時都係睇戲食飯，而家旅行都去唔到，出街食飯亦少咗，所以我已經好識用網上外賣平台，好精明一睇就知邊間最抵食！不過都感恩電台、娛樂公司都可以繼續Keep住有份人工畀到我！」

范振鋒身兼多職，除電台CJ，婚宴壽宴主持工作都接唔少。（IG：@rickyfanchunfung）

問到疫情下，會否影響與太太的「造人」大計，阿范笑言：「以前就覺得順其自然，而家就冇咁自然，哈哈！因為除咗擔心疫情，個世界好似好恐怖同混亂！另外就係實際問題，原來疫情真係可以令人冇工開、零收入！自己可以慢慢捱，但如果生個小朋友，佢可能仲辛苦仲慘，所以都令我同太太有啲卻步！」