昨日(1/10)是中秋節,蔡思貝(Sisley)就相約成班好姊妹出海共度佳節,女神陳瀅(Jeannie)、張曦雯(Kelly)、高海寧以及朱韻韻均有出席。蔡思貝其後在IG上載了當日的靚相,穿上白色熱褲的她同陳瀅睡在板甲前擺出心心手勢,曬長腿之餘又盡展姊妹情。

穿上白色熱褲的蔡思貝同陳瀅擺出心心手勢。(IG/ @sisleychoi)

另一張照片就是眾女神躺下影的合照,Kelly同高Ling瞇起雙眼再擺出V字手勢,非常可愛。思貝在帖文中寫着:「Moon Fest = friends & family fest. Hope you all had a blissful day.(中秋節是朋友和家人的節日,祝大家有幸福的一天。)」而張曦雯、高海寧和陳瀅都分別在自己的IG上載當日的照片,見她們笑得十分燦爛,相信必定度過了美好又難忘的中秋節。

點撃睇中秋節船P靚相及陳瀅靚相: