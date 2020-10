應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)樣子標緻,笑容甜美,成為雙料冠軍絕對是眾望所歸。Lisa由參選到當選至今一直好有觀眾緣,且深得網民的喜愛,雖然她仍未開始參與任何劇集的演出,不過她就好勤力更新她的IG與網民分享近況以及生活點滴,讓大家可以經常見到她。

Lisa係雙料冠軍。(謝嘉兒ig)

呢日Lisa就於她的IG story post了她在家中做木工的短片,並留言表示:「Does anyone else love diy?I found it so relaxing.」片中的她專心一致,全神貫注地在DIY傢具,直到她爸爸叫她才望一望鏡頭,素顏的她隨即面露甜笑,真係非常之Sweet同pure,兼好girlfriendable。

Lisa鍾意做木工。(謝嘉怡ig)

