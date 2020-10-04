姚子羚推自家首飾品牌做老闆　陳瀅與好友合資6位數一個月回本

現年39歲的姚子羚（Elaine）近年除了積極拍劇外，更夥拍本地首飾設計師Bell Kwan推出自家品牌「Dearbell2Ling」，成功獲不少圈中好友鼎力支持，當然包括閨密團「胡說八道會」成員胡定欣、胡杏兒和黃智雯等。Elaine還擔任品牌生招牌，親身示範不同款式的首飾。創立自家品牌的又點只Elaine，陳瀅（Jeannie）、前女子組合Freeze成員陳樂榣都有份，仲有一位前TVB藝人走高檔路線，一隻戒指售價$50萬！

姚子羚除了積極拍劇外，更夥拍本地首飾設計師Bell Kwan推出自家品牌「Dearbell2Ling」。（IG/ @dearbellofficial）

姚子羚個人品牌「Dearbell2Ling」主打夾式耳環

姚子羚去年開設個人品牌「Dearbell2Ling」，品牌概念源自於她的耳仔容易敏感，一邊耳窿因而埋口，卻一直忙於拍劇未有時間穿回耳窿。出席活動時就會找Bell Kwan幫忙度身訂造夾式耳環，但夾式耳環款式不多而且較重，Elaine希望透過品牌令女士有更多選擇。「Dearbell2Ling」主要售賣水晶、珍珠和純銀首飾，價錢介乎$168至$1498之間，首飾以水晶珍珠取代天然珍珠，環保得來又是能負擔的價錢。

王君馨於2016年至2018年亦有跟Bell Kwan合作推出香薰首飾，生意更一度擴展到馬來西亞。不過合作了兩年，王君馨因要專心發展演藝事業而宣布結束其品牌生意。

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陳瀅首飾品牌Onliest & Co以簡約為主

陳瀅於2017年與好朋友合資六位數字，開設首飾品牌Onliest & Co。她擔任創作角色，主要負責構思及設計，再由拍擋物色廠商生產，同時也負責推廣。Jeannie一直想建立自己的品牌，更於開業一個月內回本兼有錢賺，令她喜出望外。

Onliest & Co的首飾以簡約為主，採用14K金、純銀或合金製成，質素有一定保證。另一賣點是客人可自由選擇英文字母，製成獨一無二的首飾，個人化首飾的價格由$250到$1,300不等。

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前組合Freeze成員陳樂榣主打蘇聯石飾物

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Alley）自2010年組合解散後，便開始轉型成立自家首飾品牌「WOW JEWELLERY」，主打頂級蘇聯石飾物供選購及私人訂製服務。為確保品質與鑲工，Alley自設工廠鑲嵌實行一條龍服務，首飾價格由$199到數千元不等。

前女子組合Freeze成員陳樂榣成立自家首飾品牌「WOW JEWELLERY」，主打頂級蘇聯石飾物供選購及私人訂製服務。（IG/ @wowfashionhk）

徐子珊走高檔路線 藍寶石戒指售$50萬

前TVB藝員徐子珊就走高檔路線，她於2017年投資七位數字搞珠寶生意，開創自家品牌Kate Tsui並親自設計幾十款珠寶首飾。她的品牌共有五個系列，價格由$8900到數十萬不等。當中最名貴的一定是戒指，它以紅寶石、黃寶石或藍寶石再以鑽石去襯托，售價由十幾萬起。其中最貴的一隻是7卡藍寶石再以鑽石砌成天使翼形狀的戒指，售價高達$50萬。

徐子珊的設計走簡約輕巧路線，她希望設計出來的珠寶讓人在不同場合襯出不同味道。子珊更作為品牌生招牌，甚有生意頭腦的她已經回本有錢賺，短短三年，就由藝員蛻變成為商界女強人！

點撃睇子珊作為品牌生招牌照片：