Rihanna內衣品牌時裝騷精彩過維密　Bella Hadid超性感造型成焦點

現年32歲的美國樂壇天后Rihanna近年開始踏足時裝界，先後推出美妝品牌Fenty Beauty和內衣品牌Savage X Fenty，去年更與LVMH集團合作推出時尚品牌Fenty，成為最富有女歌手之一。日前Rihanna的個人內衣品牌在網上舉行時裝騷，除了親自上陣行天橋，還邀請到Bella Hadid、Cara Delevingne、Irina Shayk等名模行騷，絕對能夠取代Victoria's Secret！

Rihanna的個人內衣品牌在網上舉行時裝騷。（電視畫面）

第二年舉行的內衣時裝騷，《Savage X Fenty Show Vol. 2》日前美國時間（2/10）在Amazon Prime Video獨家播放。跟其他內衣騷不同，Savage X Fenty設定了不同場景和主題，亦沒有設定T字型舞台，感覺既新鮮又時尚，更邀請了歌手Rosalía、Big Sean、Ella Mai、Miguel等獻唱。除了有超摸坐鎮，還有一眾歌手、演員和名人，包括Lizzo、Normani、Laura Harrier、韋史密夫女兒Willow Smith、Paris Hilton等，穿上內衣行騷撐場。當中最搶鏡的，一定是以黑色性感內衣現身的Bella Hadid和Rihanna親身上陣。

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Rihanna於2018年創立個人內衣品牌Savage X Fenty，品牌的理念主打包容性和自愛，希望女性能夠擁抱自己的身體。跟Victoria's Secret（維多利亞的秘密）不同，內衣尺寸非常多元化，內褲提供XXXL尺碼，無論是上圍平坦或者較為豐滿的女士，都能夠找到適合自己的內衣。另外，Rihanna亦特別起用了不同膚色和身材的模特兒，時裝騷都能看到不少加大碼模特兒的蹤影。

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維密於今年6月宣布破產，加上負面新聞一籮籮，繼品牌被外界批評欠缺多元文化後，再爆出兩名公司高層多次被目擊性騷擾女模特兒，恐怕內衣騷已成為絕響。在Savage X Fenty愈來愈受歡迎，如演唱會般的時尚內衣騷獲時裝界盛讚，相信品牌已成功取代維密，而一年一度的內衣騷將成為娛樂及時裝界的盛事。

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