Tyrese＠天堂鳥求婚成功　與高人氣網紅Pumpkin拍拖年半拉埋天窗

男子組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese（歐喬鋒）早前被傳媒發現與網紅Pumpkin Jenn拍拖，事後他亦大方承認已拍拖一年並半同居，戀情曝光後二人即高調在社交平台曬愛，今日（4/10），Tyrese在IG宣布求婚成功，並寫下長文閃盲網友。

睇睇Tyrese求婚過程：

Tyrese的長文如下：

「雖然是在一個出乎意料的情況下成功完成，但也算是一個非常感動和難忘的回憶，我很幸運你的出現完整了我的生命，你的愛令我明白什麼才是真正的愛情，你帶給我不只是快樂，也是動力的起源，以前我是一個很被動和隨遇而安的人，因此在像是在一直被保護的環境下活著，沒有真正想過自己想要什麼，也沒有動力去改變現況和實踐真正目標，認識你之後才發現原來人生可以這麼不一樣，也因為你的鼓勵讓我透過植物找回我原先的初心，是你令我覺得自己不能再怠慢下來，因為我知道我人生中不再只是我自己一個走，我擁有了一個好靚好聰明好勤力又好愛我的女人，能夠遇上這麼優秀的她是多大的福氣，我想給她美滿的生活，想疼她一輩子，想她開心，我知道你一直想要一個安穩的家，想擁有一對可愛的小孩。」

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「我想告訴你，從現在開始，無論你在外面多辛苦受了多少委屈，我們這個家永遠都是充滿著愛，是專屬給你幸福的地方，你以後的喜怒哀樂我都會在你身邊，你不用再擔心我會不會跑掉，我會不會不愛你，因為我心太窄了，只能容納一個人，我也把這個位置一早刻下你名字了，能讓你一直幸福也是我終生的目標。我也大個仔喇！想要在三十歲成家立業也是我人生一直以來的目標，謝謝你讓我成長，讓我認清自己，讓我找到方向找到成功。I Love you」。

佢哋愛得高調呀：