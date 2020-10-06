《使徒行者3》出現兩個時空錯亂的角色　張寶兒連續影響兩位主角

《使徒行者3》將會於11月16日播放，無綫對這部劇集非常關照，不停慢慢地放出預告片段，繼早前有三哥苗僑偉之後，今日又有林峯視角的預告片。在片段中，林峯當然是飾演一名卧底，有不少打鬥場面，更會與蔡思貝有大量對手戲。不過最令人在意的是，張振朗和張寶兒也出現在林峯視角的預告片中，兩人在前兩輯也曾出現過，今次卻是不同的角色。

林峯時隔五年再回巢。（螢幕截圖）

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在《使徒行者3》的張振朗，其實在《使徒行者》曾以「阿火」的身分出現，是一名外圍賭波艇仔，更與林峯有一場對罵戲，不過早前接受訪問時，他表示今輯會是第二個角色：「當時剛演戲膽生毛，對住林峯好開心，一入嚟可以同佢演戲之餘又可以係咁鬧佢，邊個可以有啲咁嘅機會。當時演技緊係有待進步，但係會覺得唔怕死，我覺得幾得意。嚟近《使徒行者3》都會做另一個角色，我都有同阿峯拍對手戲，我都會問佢記唔記得我鬧佢？佢話緊係記得，但依家反而我同佢有對手戲我會怯，以前都唔會有，年輕個陣真係唔同啲。」

當年同林峯對戲，張振朗覺得自己係膽生毛。（TVB）

至於另一位，便是張寶兒，《使徒行者3》他將會是林峯曾經的愛人，不過已經死了，只會在回憶中出現，亦因她的死，直接對林峯造成很大的打擊。而在《使徒行者2》中，張寶兒是周柏豪的愛人，同樣是已經死去，亦同樣對周柏豪造成很大的打擊，間接令到周柏豪不肯接受黃翠如。

張寶兒在《使徒行者2》是類似外傳，出現在主題曲《天網》MV和微電影。（螢幕截圖）

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