張致恆老婆反撃莊韻澄數落前度：唔使提醒我老公係一個咩人

Xenia出名身材姣好，她亦不時在個人IG上載福利照滿足一眾粉絲（IG／＠xeniachong）

ViuTV全新節目《吃掉前男友》剛開始播放，主持之一嘅莊韻澄（Xenia，前名莊端兒），首集就灑淚於人前，指從未試過有男朋友有咁多外遇，更由記者口中得知出軌，飽受情傷一度陷入抑鬱萌起輕生念頭。雖然節目中未有公開前男友身份，但播出後曾與Xenia拍拖2年多嘅張致恆，成為網友公認渣男真身，其太太雯雯就為夫出頭於IG留言反擊：「唔使提醒我老公係一個咩人。」

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Xenia指當時自己飽受情傷，再加上需要動手術，而一度陷入抑鬱和萌起輕生的念頭。

莊韻澄於節目中憶述指首次發現男方出軌後，經雙方溝通過後，男方的確有改善。但後來第二次出軌事件，Xenia透過記者口中得知，佢表示不想落得互數對方不是局面，於是抱着幫對方講最後一次大話心態：「嗰陣我同佢講呢個係我最後一樣可以幫你既嘢，你想我點回應記者？」豈料，男方竟開心地指「咁你話我哋分咗手喇﹗咁咪唔算偷食囉」，令Xenia傷心嬲爆。

莊端兒與張致恆曾走到談婚論嫁的地步。（資料圖片）

莊韻澄重提前度落淚：「未試過有男友係有咁多外遇」。

節目出街後張致恆老婆雯雯於IG STORY留言話：「今日為止已經收到10個人MSG，我看到了，感激你們替我擔心我的人生。在此好感謝關心我的人，但，拜託，唔洗每次有任何人的專訪，或任何新聞係同我老公有關都不停SEND俾我，或提醒我老公係一個咩人。我只想努力去面對我以後的路。以前已經過去，再去重複又重複就永遠成長唔到。」

張致恆現與曾為其粉絲嘅雯雯組織幸福家庭，育有兩個兒子。（IG：@aumanmannnn）

其後，雯雯再貼出INBOX截圖，有網友指佢「公開得個IG，就係預咗人地睇人地評論……當正自己公眾人物咁，咁好難免會有人回應你/想你回應下你老公嘅新聞」雯雯回應指：「我諗你誤會咗我意思，我係想多謝大家關心同擔心，亦同大家講唔需要send有關我老公嘅所有專訪或者新聞畀我。同埋我想澄清我冇公開去賣衫或做任何生意，我只係一個全職媽媽。」

張致恆太太雯雯指節目出街後已經收到超過十次轉發。（IG：@aumanmannnn）