羅力威幫囡囡改名「約」印唔到落出世紙　「政府部門話無呢個字」

雨僑上月8日在老公羅力威的陪同下剖腹誕下六磅重BB女，並為囡囡改名Harper（IG／＠avabibu）

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「唔怕生壞名最怕改壞名」，近年好多父母搵相士幫子女改名，希望一生順風順水，而且最好改特別啲唔好撞名，依家隨便搵學校點名紙一睇，唔少學生姓名都要特別造字打印。羅力威同雨僑8月誕下囡囡Harper，佢地為囡囡改一個簡單用字嘅名，居然印唔到出世紙？

羅力威親力親為湊女，去幫囡囡整出世紙又有奇遇。（IG：@harperllov）

羅力威喺囡囡IG分享自己去為囡囡申請出世紙發生小插曲：「話說今日去同BB攞出世紙，政府部門話無呢個字，真係無，沒有，don’t have﹗個職員超認真搞咗兩個鐘真係無喎！話無「翹絲邊」下面三點水，電腦入面無呢個字，要申請同埋等多三個月，真係開心大發現。#大單嘢搞唔掂 #膊頭有花全部入嚟 #我whatsapp個約字俾你得唔得 #約喎 #好common咋喎 #唔係方中sir」

羅力威分享整出世紙奇遇記。（IG：@adasonlo）

威威笑言囡囡係咪「全香港第一個用約字名嘅bb」由於「約」字真係好普遍，有網友對此感到嘖嘖稱奇，問政府「佢查嗰本咩字典？」威威回應話「佢個字典有，個字庫無呢。」亦有網友分享自己曾有同樣遭遇：「話說我仔叫熙，康熙個熙～阿職員又係話電腦無呢個仔，問我哋用第二個同音字得唔得。」