應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)、亞軍陳楨怡(Celina)、季軍郭柏妍(Rosita)以及麥詩晴今日(7/10)就相約到香港迪士尼樂園遊玩,她們齊齊戴上米妮老鼠的頭飾,在城堡前舉起V字手勢開心合照。Lisa以超淡妝示人,襯上粉紅色露肩上衣和米妮老鼠耳朵頭飾,非常青春可人,她寫着:「A fun filled day off with my girls!Disney+Minnie ears(與她們度過了有趣好玩的放假天)」。