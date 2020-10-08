被老婆揭獲網紅私傳密照　林利霸氣留言：我不能有朋友嗎

現時54歲的林利三度進出無綫拍劇，而即將開播的矚目劇集《使徒行者3》亦有參份演。去年他與台灣太太Erin Chen（陳貞均）結婚，雖然林利經常因工作而令夫妻二人分隔異地，但太太亦不時會在Facebook曬合照放閃，疫情期間林利亦有飛赴台灣與太太會面，即使要面對台灣和香港兩地各自14日的隔離。惟今日，Erin Chen就突然於Facebook發火爆粗鬧網紅陳柏渝經常私底下傳相片給林利。

林利與Erin Chen於去年結婚，是林利的第二段婚姻。（Facebook@Erin Chen）

Erin Chen的全文如下：

「陳柏渝女士：我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉，我覺得莫名其妙，因為你生活如何無所謂，沒必要影響我和我老公吧！你們都認為沒事，但我就是覺得很有事！非常有事！非常⋯⋯要這樣嗎？傳這些訊息，都是必要的嗎？為什麼還要po自己照片給他？我從不看他手機，偏偏就是看到你，虧我還和你是FB朋友！這麼愛聊，不能換個人嗎？非要找結過婚的嗎？X！我就是⋯⋯在意！超在意！因為我愛我老公！不然換個立場！我不是聖人！我就是自私⋯⋯對於愛情，我非常自私！非常。」

Erin Chen還公開林利與陳柏渝的對話內容：

林利霸氣回復

雖然太太怒髮衝冠公開指罵陳柏渝，但林利卻沒有因此而有所忍讓，反而在太太的爆粗文下留言：「我不能有朋友嗎」，雖然句尾也有笑笑Emoji，但大戰亦一觸即發，太太隨後就留言反擊：「好！那你盡量」。期間亦有不少網友留言勸交，然而林利還再留言「求」太太諒解：「現在賺錢與生活在疫情下都很辛苦,那還有時間去想別的，這麼辛苦來找妳隔離回去再隔離，更要花時間經營自己，經營我們的家，成功男人的背後有個女人，我選擇了妳，不要再玩這個遊戲了，我早就很累...還有七天就出關了，加油」。

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其實陳柏渝早年經歷前夫（五分埔成衣商張嘉麟）生意失敗，現時要獨力撫養兩個小孩，在經理人陳孝志建議下轉戰抖音平台，亦與朋友自創護膚保養品牌，成績不錯，其影片亦曾創下過逾200萬收看次數的紀錄。而在當網紅之前，陳柏渝是一名演員，亦曾到過香港發展，較為人認識的作品是參演《友情歲月之山雞故事》飾演妺珠，與山雞（陳小春）不乏親熱戲。而事件爆發之後，陳柏渝透過經理人向台灣雜誌《鏡週刊》否認是小三，更反指Erin Chen「有病」，並澄清自己與林利只是工作上互相幫忙，亦沒有碰面。

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同場加映：

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