【踩過界】陳志健演同性戀大獲好評　曾被老婆羅苡之誤會愛男生

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（9/10）播出的第11集仍然是「跨性別人士非禮案」，講述跨性別人士「潘安／Annie」陳庭欣被「胡太」尹詩沛控告非禮的故事，而尹詩沛之所以如此痛恨性小眾人士，是因為她的老公「Hilton」陳志健正正便是一名同性戀者，而陳志健在戲中一場感性戲更獲觀眾大讚。

陳志健在《踩過界》中飾演一名有老婆的同性戀者。（劇集畫面）

陳志健這一場感性戲大獲好評。（電視畫面）

除了《踩過界》飾演同性戀角色，陳志健亦曾試過飾演其他破格角色，包括《是咁的，法官閣下》（2018）中的變態殺手「阿鬼」、《法證先鋒IV》（2020）的炸彈狂徒「梁奕漢」、《仁心解碼》的智障人士「大隻仔」、《仁心解碼II》（2013）的自閉症患者「賴瑤星」和《反黑路人甲》（2020）中的單純但兇殘的「鐵頭」。

陳志健在《仁心解碼》中飾演智障人士「大隻仔」。（電視畫面）

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不過，現實中的陳志健卻非一名「破格」之人，更是一名好老公。雖然曾經歷婚姻失敗，但他並沒有對愛情死心，更在2012年10月4日，迎娶羅樂林女兒羅苡之，而他們婚後更是愈來愈愛，愈愛愈高調，上年更貼出一系列布吉享受陽光與海灘的騷Body搞笑泳照，隔住個Mon都覺得Sweet，而兩人亦經常在社交網站上曬愛，閃盲一班「單身狗」。搞笑的是，原來羅苡之一開始以為陳志健是喜歡男生，陳志健之前接受傳媒訪問時便笑說：「因為佢話我比較斯文同體貼。」

陳志健在2012年10月4日迎娶羅樂林女兒羅苡之。（YouTube/@shinwedding）

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