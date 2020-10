林明禎的家人除了爸爸、媽媽、姐姐林詩枝以及兩個弟弟之外,還有兩隻愛犬Chocolate和Aki。今年7月份她的16歲愛犬Chocolate離世,想不到隔了三個月林明禎另一隻愛犬13歲Aki亦都離世。今日她在IG貼出悼念文,寫道:「Our Aki little boy, we will always love you and miss you, Rest in Peace. 一樣陪著我們成長10多年的小伴, Aki boy 再見。2007-2020」網民亦紛紛安慰明禎:「去當妳的守護天使了」、「至少你能在最後送牠一程」、「一路平安Aki 好走,有緣會再相見的」。

「大馬女神」林明禎。(IG@minchen333)