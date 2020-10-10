鄭中基為家人改變飲食習慣　拍片提大家注意高尿酸

（香港—2020年8月27日）不論春、夏、秋、冬，也無損港人打邊爐的熱情，但原來打邊爐不少食材暗藏增高尿酸的危機，如不好好調整飲食習慣，隨時引爆「三高」以外的第四高——高尿酸。近年以家庭為重的鄭中基（Ronald）越來越關注身體健康，今次就化身宣傳大使拍攝教育短片，宣揚高尿酸的危害與健康飲食的重要性，並希望透過一個簡單手勢教大家謹記正常尿酸水平。

打邊爐真係好多「陷阱」！

雖然Ronald時不時也會「烚吓烚吓」，不過原來他本身更鍾情「鋸扒」，但已為人父的Ronald已一改昔日飲食習慣，現時甚少外出吃飯，經常在家與子女吃「住家飯」，務求少味精、多菜少肉、少食多餐，食得健康。

為咗健康，平時食得清淡啲囉！

他不諱言這個飲食上的轉變很大部份是為了孩子，「但其實自己也看到身邊不少朋友，身材即使不特別肥壯、年紀不大，卻已有症狀纏繞，時不時關節痛，睇到都辛苦。」這告誡著他要維持健康飲食，亦感到有必要讓更多人認識尿酸的嚴重性。

記住呢個手勢，打邊爐嘅時候提醒自己勿墮「四高陷阱」！

三高人士要留意第四高：尿酸

為此接下是次教育短片拍攝的他亦做足功課，娓娓道來高尿酸的影響。「三高大家聽得多，卻未必留意尿酸水平，尿酸過高會引發不少問題，而三高、肥胖、常飲酒的人士都是高風險一族，因此應留意控制尿酸水平，以免關節不適。」