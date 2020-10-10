尖東帝苑酒店恐爆發藝人飲宴群組　周家怡曾醒明檢測報告呈陰性

本周一（5/10），一名無綫前公關於爆發疫情的尖東帝苑酒店舉行婚宴，不少圈中藝人均有出席，包括徐榮夫婦、周家怡、田蕊妮、麥明詩、黃德斌、麥子樂，戚其義等，眾人在大合照時均沒有配戴口罩，恐因而爆發「藝人飲宴群組」。徐榮昨日（9/10）回覆《香港01》時指會和太太去做檢測：「我同太太會去做測試，會同小朋友分開食飯，在家都會帶口罩thanks！」

徐榮夫婦出席無綫前公關在尖東帝苑酒店舉行的婚宴。（IG/ @tsuiwing0807）

忙於拍攝無綫新劇《兒科醫生》的周家怡今午取得檢測報告，結果呈陰性，她回覆傳媒時指報告結果呈陰性，並感謝各位的問候！

而前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明亦在Facebook發文報平安，指檢測結果呈陰性：「近日尖東苑酒店出現確診個案，日前我曾與一群昔日TVB台前幕後及傳媒友好出席酒店舉行的婚宴，掀起傳媒連番追踪報道，各方友好電話短訊，如雪片飛來，表達親切關心問安，濃情厚意，深受感動，特表衷心致謝！為了大家安心！今早前往荃灣港安醫院進行快速測試，院方剛剛來電，覆告測試結果陰性，一切安好！感謝大家的關心！再三表達謝忱！祝願大家健康平安！」麥明詩和黃德斌則要到晚上才知結果，而田蕊妮回覆傳媒時指星期一才有檢測結果，這兩天不會外出。

曾醒明在Facebook發文報平安，指檢測結果呈陰性。（曾醒明Facebook圖片）

點撃睇有份出席藝人：