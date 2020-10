劉嘉玲億元豪宅為林恬兒慶生　名媛千金盛裝出席大跳廣場舞

過兩日(12/10)就是林建岳大女林恬兒(Emily)的36歲生日,劉嘉玲特意在半山的億元複式豪宅設宴,邀請城中名人一同為Emily預祝生日。不少名媛千金均有出席派對,包括邢李㷧與張天愛所生的千金邢嘉倩、鄧永鏘的女兒鄧愛嘉及曾文豪兩名女兒曾昭怡及曾昭亮等。

過兩日就是林建岳大女林恬兒(Emily)的36歲生日。(IG/ @emilylam.ho)

Emily今日(10/10)在IG上載Party靚相,眾人盛裝打扮出席,更為壽星女準備了多個蛋糕。Emily玩得非常盡興,更感謝嘉玲姐舉辦是次盛宴:「First birthday dinner of the year, thank you beautiful @carinalau1208 for hosting my birthday at your beautiful place and thank you to my girls for celebrating with me and most importantly my wonderful father in law. What a beautiful fun night.(今年第一個生日晚宴,感謝劉嘉玲在華麗的地方為我慶祝,並感謝我的朋友出席,美好的晚上)」。

雖然嘉玲姐貴為長輩,不過仍然玩得十分投入,穿上黑色迷你短裙的她與眾人一起大跳廣場舞,一時扭腰一時又舉高雙手,相當青春有活力,她亦有留言預祝Emily生日快樂:「Happy birthday dear Emily」。

點撃睇Party照片及劉嘉玲億元複式豪宅: