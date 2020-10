一名無綫前公關本周一(5/10)於爆發疫情的尖東帝苑酒店舉行婚宴,不少圈中藝人均有出席,包括徐榮夫婦、周家怡、田蕊妮、麥明詩、黃德斌、麥子樂,戚其義等,眾人在大合照時均沒有配戴口罩,恐因而爆發「藝人飲宴群組」。麥明詩昨日(9/10)接受訪問時便指會做檢測,亦不擔心會受感染,到今日終於取得結果呈陰性的檢測報告,她在Instagram交代情況:「Results are back, negative. Thank you for your concern. Another reminder to not let guard down. Apologies again to those I caused worry or inconvenience!(結果出咗,呈陰性,多謝大家關心,亦都要提醒大家唔好掉以輕心,同埋令大家擔心同造成不便,再一次講聲唔好意思)」。

點擊下圖觀看相關圖片,以及麥明詩的IG靚相: