開間咖啡店｜李綺雯碌人情卡請盧覓雪試食：唔用廉價食材不敢怠慢

盧頌恩（妹頭）、李綺雯（𡃁妹）和黎紀君（Christy）主持的《開間咖啡店》不斷四出取經，為開設具特色的咖啡小店而作準備。三位主持日前為最後一集進行錄影，分別邀請了她們的好朋友前來作客：妹頭邀請了李尚正及鄺芷凡（Omi），𡃁妹則邀請了其男友、盧覓雪及譚杏藍（Hana），而Christy就邀請了鄭融（Stephaine）、梁諾妍（Inez）、鍾浠文（Zelia）前來。她們三位終於夢想成真，開設一間自由定價的咖啡店，親自沖咖啡和下廚炮製美食招呼客人。

好熱鬧！

妹頭笑指阿正今天在咖啡店做「大爺」：「平時也不覺得他這麼能吃，這裡的咖啡不是任添，他仍喝足五杯、還坐了整個下午！真期待他會給我多少錢！」而𡃁妹就很高興請到盧覓雪作客：「她是食評家，評語一向中肯，早幾天我在買食料時得知她答應做嘉賓便非常緊張，更立刻放下手中的廉價食材，不敢怠慢！」Christy的三位美女客人十分捧場，而她雖然有營運蛋糕店的經驗，但仍然覺得經營咖啡店有難度：「剛剛咖啡店忽然滿座，也要好好招呼客人，真是不容易呢。如果真的開店，還要找合作伙伴、請員工等等，應該很困難吧。」到底客人對咖啡店的評價如何？