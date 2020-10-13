林子博拍節目誓減20磅肥肉　老婆一番話激勵自己接受挑戰

子博最近開始努力減肥。（受訪者提供）

年近半百的藝人林子博自離開TVB後，有一段時間令他非常迷惘，星途經歷與體重一樣起起跌跌。最近他為《香港開電視》拍攝真人騷節目《大叔要變身》，為了令自己身型回復狀態，在3個月內進行地獄式訓練，希望減掉二十磅。做運動方面包括跑步、跳舞、健身，另加節食等，樣樣做齊，子博透露暫時減了7磅。這次減肥除了是工作關係，其實內藏一個感人故事。

子博用盡力氣去做運動。（受訪者提供）

由於子博太太患上罕見疾病，作為一家之柱的他，為了應付太太昂貴的醫藥費和家中生活開支感到相當吃力，但子博依然「頂硬上」，不讓家人看到自己軟弱一面。這次《大叔要變身》中能賺錢又能減肥令他感到相當快樂。昨天（12日）子博在Facebook發布了一張多年前的靚仔相和現時的樣貌做對比，真的是變化很多，加上他穿上白色內衣相當麻甩，子博並說：「太太因為全身皮膚乾燥爆拆，所以最近我每日都會keep住幫佢搽潤膚膏，我：老婆，你”𢲡”高件衫～俾我幫你搽身吖！太太：老公～唔使喇！我自己嚟啦！我：吓？點解呀？太太：我而（依）家身型好肉酸，唔想俾你見到呀！我：吓？近年我呢副慘不忍睹嘅身型，妳都冇嫌棄過......我不知幾幸福啦！」說到這裡大家都感到子博對老婆的愛真的無窮無盡，最後他承諾：「老婆～妳放心！我一定會成功減肥，返去當年溝妳嗰陣嘅身型，我哋再影婚紗相。我哋一齊加油！」看到最後不少網友也被子博這番說話感動，紛紛祝福林家能夠渡過這個難關！

子博接受《香港01》訪問時候表示：「其實真係好辛苦，好耐冇跑長跑，雖然以前都有跑，但都講緊幾十年前冇跑啦，而家要習慣番長跑，係好吃力。有陣時我都捉埋阿仔去跑，佢都要減，都關健康事。」

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