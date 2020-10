鍾麗淇大女克服脊柱側彎穩步前行　網民留言打氣：她幸運遇到你們

現年43歲的鍾麗淇(Margaret)2010年與老公Nardone Ruggero結婚後育有兩名愛女,大女Isabella於6個月大時確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,疾病令她手腳軟弱無力不能自行走路,坐的時候身體會傾側倒下,Isabella亦曾被醫生診斷活不過兩歲。即使女兒未能開口叫一聲媽媽,不過Margaret從未氣餒,多年來積極照顧女兒。

43歲的鍾麗淇與老公Nardone Ruggero結婚後育有兩名愛女。(IG/ @yogachung)

Isabella於今年7月確診脊柱側彎,需要每日鍛煉肌肉以及一星期做兩次脊椎護理,幸好得到Margaret以及家人的悉心照顧,Isabella的健康情況有進展。今日(13/10),鍾麗淇在IG上載了大女由爺爺扶着穩步前行的短片,Isabella亦面露燦爛笑容。身為媽媽的鍾麗淇大為感動並寫着:「Couldn't ask for a more amazing and loving family that is always there supporting and loving through life's adventures!And kudos and kisses to our four legged family for also encouraging Isabella to go go go!(在生命的歷程中,幸運遇到一個充滿愛、支持和關懷的家庭,還有家中的愛犬一直鼓勵Isabella向前行。)」圈中好友周家怡、梁靖琪,及一眾網友都有留言為Isabella打氣:「她很幸運遇到了你們!」

Margaret曾透露Isabella因健康問題未能搭飛機,所以自女兒出生後,她已經多年沒跟老公去旅行。看見大女情況有所好轉,對Margaret來說意義重大,而妹妹亦非常生性,主動幫手照顧家姐,一家四口充滿着濃厚的愛,相信Margaret必定非常欣慰。

