《橙路》原著漫畫家松本泉睡夢中逝世　中森明菜掀靈感創作鮎川圓

日本著名漫畫家，曾經創作經典漫畫《橙路》（きまぐれオレンジ☆ロード）的松本泉（まつもと泉），WAVE STUDIO今天（13/10）透過其官方網站comic-on.co.jp的博客發布死訊，指松本泉10月6日凌晨零時住院療養期間，於睡夢中安詳離世，終年61歲，喪禮已在日前低調舉行。 撰文：游大東

日本著名漫畫家松本泉10月6日睡夢中離世，終年61歲。（松本泉照片：sankei.com）

松本泉原名寺島一彌，1958年在富山縣高岡市出世，2004年，他證實兒時遇車禍令他患上低腦脊液容量病症 (Cerebrospinal Fluid Hypovolemia），健康明顯轉差，不時出現頭痛、耳鳴、視力下降，以及身體疲倦等症狀，2015年再發現心臟出現問題，雖然跟病魔長期博鬥，但他仍抱積極態度抗病，冀能再度執筆創作，惟未能如願。

WAVE STUDIO今天（13/10）透過其官方網站comic-on.co.jp的博客宣布松本泉的死訊。（comic-on.co.jp）

回顧松本泉的漫畫創作路，要由1981年開始說起。高中畢業後，松本泉離開家鄉，轉到東京尋求發展，結果獲集英社《週刊少年Jump》編輯（高橋俊昌，松本的第一任負責編輯）賞識，發表短篇作品《LIVE! Very Rock and Roll》（LIVE！とってもロックンロール），入選《周刊少年Jump》每月最佳新秀。1982年憑處女作《Milk☆Report》正式出道，1984年推出代表作《橙路》，並於《週刊少年Jump》連載至1987年，其後推出18冊單行本，總發行量多達2000萬冊。

《橙路》先後推出18冊單行本，總發行量高達2000萬。（網上圖片）

《橙路》漫畫版問世後大受歡迎，1987年日本電視台乘勢推出動畫版，由高田明美擔任角色設定，令這個系列創出另一個人氣高峰，亞視搶先買入香港播放權，由梁翠恩演唱港版主題曲，後來無綫購入OVA版反擊，而黎明詩則改編這個版本的主題曲為《Love me again》。

松本泉生前承認，中森明菜1982年推出單曲《少女A》的造型，是他創作鮎川圓的靈感來源。（網上圖片）

《橙路》之所以奉為經典，當然要說女主角鮎川圓（阿圓），她是70、80年代於日本和香港成長一輩的集體回憶，松本泉生前受訪時曾經提到，原來鮎川圓的創作靈感來自一代歌姬中森明菜，當年她剛剛出道，並推出第二張單曲《少女A》（1982），「當年我在看到中森明菜小姐的時候，就覺得『啊！就是她了』這種感覺，她也是我心目中理想女友的典範。」

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