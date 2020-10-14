傳朱智賢與謝東閔因復出一事吵大鑊　男方於IG親自回應

前港姐朱智賢（Ashley）自從月前突然被爆出背住男友謝東閔 (Brian) 偷食已婚人夫黎振燁 (Jackson) 後，即時形象插水且被TVB雪藏停工。雖然Ashley在Brian陪伴下開記招哭着認錯道歉，但似乎並未幫到她挽救形象，至今依然復工無期。早前曾有消息指她將會很快重返《東張西望》繼續她的主持工作，正式復工，可是至今仍未見她再現幕前。

Ashley仍未復工。(朱智賢ig)

今日有報道指Brian原來並不贊成Ashley這麼快便復出，他認為女友太心急，畢竟偷食一事令她形象盡毀，外界需要時間去淡忘。Brian又驚若果再次傳出負面新聞，將會影響他在年尾頒獎禮爭獎的機會。有傳兩人就Ashley復出的看法不一致，結果吵起上來。近日有傳媒影到Brian獨個吃飯且全程悶悶不樂，估計他跟Ashley仍未達成共識。有指Brian一直不理世俗眼光，低調做好男友角色，就是希望時間可以慢慢沖淡此事，可是女友Ashley卻如此心急想復工，加上無綫也想盡快讓Ashley重生，為播映她有份演出的《踩過界II》及《食腦喪B》鋪路，令他感到不是味兒。

謝東閔是一個好男友。(謝東閔ig)

Brian在有關報道出街後，就於他的ig回應傳聞表示：「流丸止於甌臾，流言止於知者。滾動的球體掉進凹陷處會停止，謠言傳到明白人那裡就平息。沒有根據的話，傳到有頭腦的人那裡就不能再流傳了。」

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