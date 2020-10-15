張天愛受訪被揭曾當鞏俐光替　意外揭發年齡報細數

內地女星張天愛，樣貌標緻，身材惹火，但她的年齡卻一直撲朔迷離，早年聲稱是92年出世，其後統一指她是90後，近日在訪談節目《追夢人之開合人生》中，名導演張藝謀不但爆出張天愛曾經擔任鞏俐光替，網民更憑一個破綻，揭發張天愛的真實年齡，竟然是報細數4年，確是始料未及。

2006年電影《滿城盡帶黃金甲》。（劇照）

張天愛見到自己在《滿城盡帶黃金甲》的演出，也大嚇一跳。（節目截圖）

內地訪談節目《追夢人之開合人生》，邀請到內地小花張天愛接受訪問，憶述她由寂寂無聞，一路走來，至擔正成為電視劇女主角，故事相當勵志。節目其中一個場景在電影院內，播出電影《滿城盡帶黃金甲》的片段，而片中一名宮女，就是張天愛。張天愛對於昔日演出片段曝光甚為驚訝，說當時自己到北京追夢，遇上了劇組開鏡，遂演出了幾百人的群戲。

張天愛身材玲瓏惹火，擁有白滑長腿。（張天愛微博）

下圖有張天愛美圖：

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節目中播出了張藝謀鼓勵其他替身的視頻，他說張天愛也曾當上光替，叫大家要繼續努力。張天愛之後表示，自己在幾百人之中，被副導演選出來擔任「光替」，就知道自己是屬於這個圈，但真正讓她走紅要到2015年的電視劇《太子妃升職記》。 不過網民發現張天愛18歲時，在2006年的《滿城盡帶黃金甲》擔任光替，距今已有14年，再計算她的真實年齡應該已經32歲，並非是以往公佈的92年出世，足足報細數了4年，看來年齡真的是女性的秘密。

同場加映王卓淇長腿美圖：