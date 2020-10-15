戴祖儀為興趣儲藝術品願意花9成人工購買：我捱緊麵包大家唔知

Joey買唔少藝術品收藏。（葉志明攝）

歌手戴祖儀（Joey）在圈內一直被形容為「小富婆」，事關她的愛好是喜歡收藏玩具藝術品，而Joey收藏的玩具藝術品價值不菲，曾被揭發價值過百萬。最近她親力親為舉辦藝術展覽，這次邀得日本藝術家橋爪悠也（Yuya）合作，祖儀更有幸成為Yuya第一次以真人作為創作人物藍本，將她卡通化製成人偶、版畫等擺設，她說：「有玩開藝術朋友就知道佢有一定嘅價值，比起普通公仔價值上會貴啲，但原因有創作成份同埋數量有限。」

個模型似Joey？（葉志明攝）

Joey一直感覺是一位很快樂的女生，但在這次以她為藍本的人偶樣子是很不愉快，她解釋：「橋爪悠也佢嘅公仔特色係有一滴眼淚係到，其實我喺幕前一直都笑蝦蝦好多嘢講咁樣，但有時點會諗到我譬如我返到屋企會好靜唔出聲,甚至愁眉苦臉，每個人都有一個平衡，因為我可能螢幕前會分享好多嘢開心嘢畀大家，但返到屋企都調節下釋放負能量，仲係會有負面，就好似呢個模型就代表背後一面。」

而Joey一直接觸不同的藝術家，希望能將更多的藝術品展示，不過藝術品的價值並沒有一個定價，分分鐘買完回來會蝕錢，Joey對於賺和蝕這一點並沒有太過在意，她透露一直努力賺錢去買藝術品的原因：「我自己太鍾意，所以成為我工作動力，有時工作攰睇相就想買。我一有錢就去買我鍾意嘅藝術品，所以搵幾多洗幾多，可能90%去買藝術品，10%拎嚟食飯，所以有時我捱緊麵包大家唔知。」

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