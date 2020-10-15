盤點香港藝人Staycation 10大酒店　陳凱琳、陳曉華最有品味

Staycation成了近期唔少香港人嘅消閒方式。旅遊網站Tripadvisor日前綜合網民對酒店評分，列出香港10大最佳酒店。以靚浴缸吸引到不少人入住打卡嘅Rosewood竟然三甲不入，而早前被當作Party room嘅半島酒店連影都無。至於最熱門嘅St.Regis，有一位人妻藝人原來早就去過打卡，果然有品味。

Rosewood Hotels近年成了不少藝人、KOL打卡位，不過竟然不入10大最佳酒店。（(jenniferyuuu@IG圖片)

11. Rosewood Hotels（香港瑰麗酒店 ）

喺排名榜當中，由於網站並未有顯示第9位嘅酒店，故排名第11嘅Rosewood理應上升一位變成第10。走奢華路線嘅Rosewood，除了升降機和無邊際泳池外，房間的無敵維港海景和雲石浴室都是必影的打卡位！陳嘉寶、余香凝、倪晨曦等先同閨密齊齊打卡，而王君馨拍劇期間，索性進駐Rosewood，韌帶撕裂嘅佢更發文大讚酒店貼心照顧，令佢有一個優質嘅康復環境。

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傅嘉莉曾在Cordis的泳池打卡。（kelly.fuu＠IG圖片)

10. Cordis Hong Kong (香港康得思酒店)

Cordis之所以上榜，相信係因為不斷推出Staycation優惠，房價不到一千元。雖然無海景但浴缸好大, 可以邊浸浴邊睇電視。房間的配套設施也很完善。傅嘉莉、梁芷珮就曾在花此酒店Staycation。

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宇宙最強甄子丹去年曾在置地文華東方酒店與家人慶祝生日。(mo_landmarkhk@IG圖片)

8. The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong (置地文華東方酒店 )

房間每晚約$4,000元嘅文華東方酒店，相信未必太多人會捨得住。而8,000多元嘅套房，雖然有大理石門廊及頂尖水療式浴室，但為打卡而豪花8千元，本地KOL應該唔會願意。

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麥明詩特地去到四季酒店Staycation。（louisa_mak@IG圖片)

7. Four Seasons Hotel Hong Kong (香港四季酒店 )

過往唔少外國藝人來港時，都會入住四季酒店，貼心細微嘅服務、乾淨整齊嘅床鋪，就連室內拖鞋及浴袍也有分大小。早前《愛‧回家之開心速遞》嘅Bonnie林凱恩生日，與閨蜜江嘉敏、鄺潔楹以及李澤楷女友郭嘉文齊齊喺酒店房內開生日派對。而麥明詩亦曾與家人到此Staycation並附上福利圖。

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鍾嘉欣由加拿大返港拍劇，期間一直住喺Ritz-Carlton。（chungkayanlinda＠IG圖片)

6.The Ritz-Carlton, Hong Kong (香港麗思卡爾頓酒店)

疫情前，唔少藝人結婚都愛在Ritz-Carlton擺酒，90度海景角落打卡位確係無敵。早前鍾嘉欣上戴嘅兩張泳衣照，背景其實就係Ritz Carlton，泳池嘅落地大玻璃係唔少KOL打卡勝地。之前《東張西望》主持人林希靈同黃愷怡亦因為拍攝節目在該酒店Staycation。

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W Hotel的房屋擁無敵大海景。(jumbotsang@IG圖片)

5. W Hotel（ W酒店）

W酒店嘅無邊際泳池同樣係打卡勝地，一邊係西九海景一邊係中/西環的海景。房內電視用上B&O，絕對係視覺高級享受。《姊妹淘》兩位主持人Jumbo(曾淑雅)同阮嘉敏日前曾在該酒店獻出人生首個Staycation。

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Coffee選擇了Hotel Icon與家人Staycation。(coffee89921@ig圖片)

4.Hotel Icon (唯港薈)

Hotel Icon嘅餐飲向來受歡迎，估唔到連客房都大受好評。有住客更指就算入住城景房亦可以睇到日落。去年男神玄彬來港舉行粉絲見面會時，亦係入住Hotel Icon。之Coffee林芊妤早前亦同埋老公以及囝囝一齊入住Hotel Icon，兩歲都未夠嘅伯伯更趁機喺健身室大顯身手。

王麗嘉不時Staycation。(irisashannon@IG圖片)

3.The Mandarin Oriental Hong Kong (香港文華東方酒店 )

酒店房間嘅特大浴缸係唔少情侶、KOL嘅打卡位，對住維港海景，令人想一浸再浸。此外，房間提供嘅Jo Malone清潔液亦係令人愛不惜手。王敏德女兒王麗嘉(Irisa)早前在酒店房內示範嘅一系列內衣絕對令人眼晴為之一亮。

陳曉華7月時與友人在UpperHouse慶生。（herachann＠ig圖片)

2.The Upper House (奕居)

私隱度極高嘅The Upper House，無論係BIGBANG早年在港舉行演唱會、抑或碧咸來港出席活動時時，都會指定入住The Upper House。房間內嘅超級無敵浴缸，大到可容納2人，加上面向一大片落地玻璃，眺望維港海景之，實在係打於必選。王敏德女兒王麗嘉(Irisa)、陳曉華亦曾在此酒店Staycation。

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陳凱琳呢輯相係喺St.Regis拍攝。(IG:ghlchan)

1. St.Regis Hong Kong(香港瑞吉酒店)

開業一年多嘅St.Regis，住客可以24小時找私人管家隨傳隨到，小至影相，大至準備手寫卡、小蛋糕、朱古力、香檳都是高水準。人妻陳凱琳在7月時，就選擇了在 St.Regis影了一輯以Pretty Woman為題嘅靚相。