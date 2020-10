楊偲泳熱愛水上活動,就算踏入秋天,氣温涼快一點,依然不時出海。(IG:renciysw)

夏天的尾巴依然有不少女藝人想找著,其中一位是張振朗女友楊偲泳,她同男友經常被傳拍得去wakesurf,工多藝熟,楊偲泳的wakesurf技術亦越來越有進步,最近她在IG stories放相,更可以拿著啤酒wakesurf,可見平衡力又進一步,但她放這張相不是想技術,亦是朋友覺得她的英姿十分性感,她更寫上:「my friend said this is so sexy. OK so i post it 」莫非這位「朋友」是張振朗?