賓艾佛力同好兄弟麥迪文合體做慈善　修身成功即時回春後生廿年

曾在DC超級英雄電影《正義聯盟》中飾演蝙蝠俠（Batman）的賓艾佛力（Ben Affleck）近年因為身形發福走樣被詬病，加上他的鬍鬚Look，被網民狠批「又肥又老」，但近日他同好兄弟麥迪文（Matt Damon）合體為一個慈善組織拍片時，就以全新造型亮相，修身成功的他即時年輕了不少，狀態Fit爆！

賓艾佛力（Ben Affleck）在DC超級英雄電影《正義聯盟》中飾演蝙蝠俠（Batman）。（劇照）

但近年Ben身形發福走樣。（Getty Images）

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Ben與Matt相識多年一直老友鬼鬼，兩人更一起創立製片公司，今次他們就與一個慈善組織合作，拍賣共進午餐的機會，勝出的幸運粉絲可以飛到洛杉磯與兩位型男一起共進午餐。兩人在片中不斷互窒，Matt更調侃新一任蝙蝠俠Robert Pattinson搶了Ben的角色，相當搞笑。不過大家最關注的反而是Ben的身形，片中的他瘦了不少，而且剃鬚後更顯年輕，成功搣甩「肥賓」之名！

近日Ben終於修身成功，片中的他瘦了不少，而且剃鬚後更顯年輕！（影片截圖）

Ben與「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）蜜運中。（IG@ana_d_armas）