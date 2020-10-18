星級美顏秘方｜倪晨曦教3分鐘面部按摩　提升蘋果肌減齡5年

準靚媽倪晨曦（Elva）即將臨盆，但除了身懷巨肚之外，身形仍非常纖瘦，臉部亦不見浮腫，她日前拍片分享「3分鐘輪廓按摩法」，透過按摩面部，配合適當的面部按摩面霜，促進血液循環和排毒，從而提升蘋果肌，減淡細紋，防止皮膚鬆弛，有效減齡5年！

Elva之前曾做過365日倒立挑戰，倒立有助抗衰老，但不是人人識倒立，所以她推介這套按摩手法，更表示效果比倒立更有效。

Elva表示這套面部按摩手法比倒立更有效。（影片截圖）

一、首先將面部分成4個區域，逐個部份向外推進行按摩。

順着圖中4條線向外接壓，有助排毒和減淡細紋。（影片截圖）

+ 6 + 6 + 6

二、然後下一步，將每邊面垂直分成3個區域，以4指緊貼面部，由下巴開始慢慢向上推，輕輕用力以按壓方式向上提推，每個區域提推至少10次。

這組動作做提拉的效果。（影片截圖）

三、以食指按壓法令紋位置10下，促進血液循環，有助減淡法令紋，有減齡作用。

有助減淡法令紋。（影片截圖）

四、最後沿顴骨下方，在面頰位置以倒U方向按壓10下，刺激蘋果肌位置血液循環，有助提升蘋果肌。

這個動作令蘋果肌更飽滿。（影片截圖）

按摩完之後，面部有提拉效果，比另一邊沒有按摩的面更加緊緻。（影片截圖）

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