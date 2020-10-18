【專訪】戴祖儀出道壓力過大　深夜呼吸不能：想喊但又喊唔出

Joey憑一對長腿俘虜不少宅男。（葉志明攝）

藝人戴祖儀（Joey）出道短短兩年，憑著天真開朗性格，以及劇集《多功能老婆》中飾演呂嘉怡在泳池Show長腿的一幕成功令她走紅。在幕前Joey的表現一直是大家的開心果，經常帶歡樂給大家，可是背後原來藏著很多的壓力與不安。

Joey係一個開心果，所以平時有負能量都唔鍾意同朋友分享。（葉志明攝）

早前Joey接受《香港01》訪問時候大爆出道時候遇上壓力，試過睡覺時候呼吸不了，她說：「我係一個好開心嘅人，喺幕前見到我笑蝦蝦，但又點會諗到我返屋企我可能好靜，甚至愁眉苦臉，每個人冇可能24小時都咁正能量，咁我返屋企我會靜落嚟，唔出聲，用咁樣嘅方法抒發壓力，加上我個人比較男仔頭，係流血不流淚嘅人，所以冇點同人講。一年前左右我每個月有一兩日去到夜晚好唔開心，唔開心到抖唔到氣，想嘔啦，想喊但又喊唔出，窒息感好重，個腦係咁諗負面嘢，我有諗過搵心理醫生。」

Joey通常會過濾了壓力才會見朋友，不想朋友知道她不開心。（葉志明攝）

當時Joey還以為這些症狀是出現哮喘，不過上網搜尋過後便得知是壓力積聚到一個臨界點，就會產生這些身理反應，而這些壓力來源是剛出道時候不懂處理很多問題，最後她亦沒有選擇去看心理醫生，她說：「啱啱出道，未試過一出歌就有好多負面留言，好多前輩話唔好睇咁多啦，啲人係會搵妳抒發途徑。其實呢啲好理性意見係好，奈何心情總會受到影響，當好多類似事情發生又唔識處理，我又唔鍾意同人講我有咩壓力，所以個段時間就有呢個情況出現。依家識得去要調節，知道要搵地方解壓，而我解壓方法係睇藝術品、煲劇、打藍球，慢慢就好轉啦，依家暫時冇事。」

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