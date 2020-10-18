鍾嘉欣泳照獲網民激讚保養得宜：冇以前做女個陣嘅苗條

嘉欣今日拍攝MV。（梁碧玲攝）

鍾嘉欣近日忙於新歌MV拍攝，這首新歌的作曲部份是她親自負責，嘉欣指在拍攝之前公司已經和她說劇集《兒科醫生》的主題曲會由她演唱，她表示對上一次同演同唱已

經超過十年：「呢首歌係我自己作曲，我覺得好奇妙，我第一次聽有歌詞版本然後去唱埋有喊到，我偷雞畀朋友聽有啲都有喊，因為真係好特別，聽完好傷心，有好多情緒係入面。」

今日好耐冇唱過劇集主題曲啦。（梁碧玲攝）

另外嘉欣回來香港已經3個月，與子女分別了一段長時間「你話我唔掛住緊係呃你，但係我今次返嚟香港有佢嘅原因，我相信上天有佢嘅安排。（老公照顧好辛苦？）緊係辛苦，個個做個家長都知道係好辛苦嘅事，我哋都請咗個姐姐係個邊，加上我全部屋企人都係個邊，每個都輪流幫手。好彩仔仔都比較獨立，而囡囡就擔心少少。」

嘉欣好掛住一對仔女。（梁碧玲攝）

嘉欣回港拍劇，除了換了新髮型短髮之外，早前在IG發布了一張泳衣照，網友大讚生完兩個都能保養得這麼好，很厲害，她認為自己並沒有說保養得很好：「始終生咗兩個小朋友，身材緊係有變化，但我知道邊到鬆咗邊到橫咗，冇以前做女個陣嘅苗條身材。講真我冇話特別去Keep，最緊要健康，因為照顧兩個小朋友真係會好辛苦，會瘦，餵人奶兩年消耗卡路里好犀利，我餵完我個仔我瘦哂，同埋生完BB冇得瞓，真係冇得唞，會自然瘦。」

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