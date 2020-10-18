【踩過界】GIGI搶鏡過李佳芯！　周麗欣堪稱「御用癲婆2.0」

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。而今晚（18日）播放的第19集中，Never（李佳芯飾演）在家中被「癲婆」GiGi襲擊，及後GoGo（張振朗飾）現身英雄救美的一幕絕對是本劇最強戲碼！除了一場英雄救美之外，該名「癲婆」（周麗欣飾）亦被觀眾大讚，更有不少網民認為她比李佳芯更加搶鏡！

重溫「癲婆」有幾癲：

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「御用癲婆2.0」

TVB一直都有「御用癲婆」，而獲此封號的趙希洛更於2019年憑《金宵大廈》主演《嬰》單元中的何太勇奪「最佳女配角」。但其實周麗欣（Doris）亦演過不少瘋癲角色，除了《踩過界》之外，早前的《迷網》以及《BB來了》中，「客串」性質周麗欣亦癲得非常搶鏡，封她為「御用癲婆2.0」亦絕對無錯！

重溫周麗欣在《迷網》以及《BB來了》的瘋癲演出：

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其實周麗欣入行已經13年，早在2007年便出道，當年在遊戲節目《味分高下》中以「味之天使」士多啤梨的身份跟大家見面，曾經是組合Lacee Lacey的成員之一，可惜組合很快便解散了，可惜加入TVB後所飾演的多數是閒角，雖然曾於2017年無綫黃金檔期出現了8套劇集，包括：《味想天開》、《乘勝狙擊》、《與諜同謀》、《我瞞結婚了》、《全職沒女》、《心理追兇》、《不懂撒嬌的女人》和《超時空男臣》，就連《愛·回家之開心速遞》都有她的影子，但記得她名字的觀眾卻沒有太多。然而她仍沒有放棄，早前她接受《香港01》記者訪問時更提到曾有打算放棄演員之路，轉去做公司秘書或文職工作以求穩定收入，但慶幸家人一直給予鼓勵，所以會繼續堅持自己喜歡的工作。

睇埋Doris其它靚相：

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