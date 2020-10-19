我們的歌｜容祖兒同新疆美女鬥歌　超強高音希林娜依曾係肥妹仔?

內地歌唱真人騷《我們的歌》，由6位知名歌手，組成三對組合比賽，分別有容祖兒和希林娜依．高(第依祖)、鍾鎮濤和馮提莫(中國風)、張信哲和太一(哲太厲害了)，眾人歌藝出色，但以「第依祖」最為養眼，網民大讚希林娜依．高未有因拍檔是祖兒而怯場，飆高音更是震驚全場，贏盡掌聲，不過原來現時相當省鏡的希林娜依．高，曾經歷過肥妹仔階段，下文帶來她如何逆轉人生。

容祖兒跟希林娜依．高組成「第依祖」。（官方微博）

下圖有「第依祖」飆高音過程：

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在節目中容祖兒和希林娜依．高先後合唱了〈小小〉及〈母系社會〉，二人唱功不俗外，齊齊飆高音也讓觀眾看得十分過癮，被讚唱出了「girl power」，頗為感染人心，聽出耳油，最終在該集節目中，贏得第二名，被「哲太厲害了」稍稍領先，不過網民最留意的還是希林娜依．高，不但顏值爆燈，歌藝出眾，跟樂壇天后祖兒同場，完全未有落於下風。

希林娜依．高有維吾爾族血統，外貌漂亮，歌藝出色。（希林娜依高微博）

希林娜依．高現年22歲，出生於北京，母親是新疆人，而她順理成章帶有維吾爾血統，外貌上也有種混血兒的神態，在2016年的《中國新歌聲》成為最後5強，在《創造營2020》中以第一名成績，入團組成7人組合「硬糖少女303」。外貌俏麗，體重只得99磅的她，原來曾是一名臉圓圓的肥妹仔，直至減走20磅，才有今天的玲瓏婀娜外型，成為節目中的一大亮點。

同場加映余思霆出海靚相：