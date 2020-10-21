「餅碎」區文詩投資有道進駐西半山豪宅　頂樓連天台入手價3380萬

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘。（網上圖片）

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想當年Cookies一出道就爆紅，雖然好快就由9位成員減到得返4位，但幾個女仔感情一直好好，每逢生日都會聚首食飯。Stephy鄧麗欣剛剛踏入37歲，佢地又約埋去到區文詩屋企開餐，令大家意外發覺區文詩所住西半山豪宅相當富泰，空間感十足﹗

雖然拆夥多時，但幾位COOKIES成員不時都會見面。（IG：@angela_au）

區文詩自從離開Cookies後，一直喺香港電台做DJ，又有喺Youtube頻道拍煮食片。疫情前不停見到佢周遊列國，相當寫意。而且投資有道，特別鍾情買磚頭，27歲成為業主，30歲已經2層樓喺手﹗15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月以3,380萬元購入西半山年豐園，一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎呎價28,308元。

鄧麗欣不時到區文詩西半山豪宅作客。（IG：@angela_au）

搬到西半山後區文詩不時開放屋企宴客，長型雲石飯枱出鏡相當高，配以大型飯椅可以坐足6個人都好鬆動，中島設計坐三四個朋友傾計食飯都無問題。落地玻璃景緻開揚，客廳放置7呎高巨型聖誕樹都綽綽有餘。廚房放得落3邊廚櫃，ANGELA居於頂樓，天台亦放有大枱招呼朋友，相當寫意。

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