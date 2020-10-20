Twins教煮飯網民反應兩極　阿Sa雪梨湯夠實用阿嬌整牛角包被爆轟

鍾欣潼（阿嬌）早前在內地發生意外後已經全面復工，她一如以往在小紅書拍片分享日常生活。日前她就分享自己煮早餐的過程，更叫「Chef LeMon」謝霆鋒看看她有沒有當大廚的潛質。阿嬌寫着：「我發現做飯是件很有意思的事情！你們看我做的可頌，是不是高顏值有食慾，而且真的不長胖，太適合正在減肥的我，做西餐也不是很難嘛。」正當大家期待阿嬌會大展廚藝之際，原來她只是完成一道連三歲小朋友都識的菜式，網民看後大感失望，紛紛指阿嬌對烹飪一竅不通。

阿嬌就分享自己煮早餐的過程，更叫「Chef LeMon」謝霆鋒看看她有沒有當大廚的潛質。（鍾欣潼小紅書影片截圖）

阿嬌「精心炮製」蔬果牛角包 網民覺得難以接受

短片長約2分鐘，不過頭53秒的內容完全與煮食無關，只是以不同角度拍攝阿嬌睡醒起床，以及不斷把玩一杯水的場面。經過冗長的開頭終於入正題，阿嬌先從雪櫃拿出現成的牛角包，然後開水龍頭清洗蔬果和把水果切片，再將食材放進牛角包，「精心炮製」的蔬果牛角包就大功告成。網民看後覺得難以接受，認為她只是簡單地把幾片水果放進牛角包，連三歲小朋友都可以做到，更諷刺地指：「確實是零加工」、「前面鋪排了一半的時間，以為是大餐結果只切了幾個水果」、「好尷尬，可以直接從雪櫃開始」。

而阿嬌切橙的鏡頭更足足重複播放8次，網民搞笑指如果切這麼多次都切不到，建議她不如換一把刀。阿嬌用心製作的蔬果牛角包不獲網民欣賞，之不過大家看到她眉上的疤痕已經逐漸消失亦大感安慰。

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阿Sa教煲雪梨湯 網民大讚實用有心思

阿嬌的好姊妹蔡卓妍（阿Sa）亦有在小紅書教大家煲入秋轉季必飲的「雪梨湯」，她說：「雪梨能潤肺清燥、清熱降火，化痰止咳。是時候煲個雪梨湯水潤肺排除毒素，既能美容又可養陰清熱。」同樣是兩分鐘的教學，阿Sa的湯水推介就大獲好評，網民大讚實用有心思，仲話要跟住煲添呀！如果阿Sa同阿嬌合體教煮飯，粉絲就一定最開心。

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