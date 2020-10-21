【王冠】Dominic偷食後獲選演王儲查理斯　網民嘲：出軌最佳人選

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）今年7月被爆戀上「灰姑娘」Lily James，當大家都以為兩人還正值熱戀期，上周有傳媒就拍得Lily James在羅馬拍攝電影新戲時搭上已婚的Dominic West，兩人更當街擁抱錫頸。緋聞傳出後，男方立即飛起Lily返回英國箍煲，更穿上偷食時的衣服拖着太太見傳媒，真係一地花生！

Dominic West於2010年跟電影監製Catherine FitzGerald結婚，兩人育有4名子女Dora、Senan、Francis以及Christabel。Catherine的朋友透露Dominic出軌的消息事出突然，因事前並沒有任何徵兆，令她大受打擊，不過最後都決定原諒老公。事發後，最出奇的就是Dominic獲選飾演Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）中的中年版查理斯王子，有不少網民都諷刺角色非常適合他，戲外戲裡都做出軌的男人。

《王冠》第四季即將於11月15日上架，而第五季的選角和籌備工作正準備的如火如荼。早前已經確認《天能》（Tenet）演員Elizabeth Debicki將接棒飾演戴安娜王妃，而年老版的英女王和菲臘親王分別由Imelda Staunton及Jonathan Pryce飾演。

點擊下圖看更多Lily James的靚相：