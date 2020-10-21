【懸案未決】奧斯陸密室命案匪夷所思　屬間諜刺殺抑或被尋仇？

經典長壽紀錄片《懸案未決》（Unsolved Mysteries）自1987年首播至今大受歡迎，節目團隊跟《怪奇物語》（Stranger Things）製作班底聯合炮製全新一輯，並於今年7月在Netflix上架，而第二季日前終於回歸，再度引起一眾懸疑劇迷熱烈討論。

《懸案未決》第二季已於10月19日在Netflix上架。（Netflix圖片）

節目以紀錄片方式解開近30年的懸案，並開放網站讓觀眾或民眾提供重要線索，希望讓死者安息。第二季的內容包括《海嘯靈異事件》、《湖中女子》、《被偷走的孩子》等六集，其中最吸引的就是堪稱完美密室命案的《奧斯陸死亡事件》（A Death in Oslo）。

這宗25年的懸案疑點重重。（電視畫面）

一名身分神秘的女子於1995年5月在挪威奧斯陸的麗笙藍光酒店（Radisson Blu Plaza Hotel）入住2805號房三日，期間更將「請勿打擾」的牌掛在房門外足足兩天。後來櫃枱職員發現她沒有提供住宿的信用卡資料，故酒店派保安人員前往房間，可惜在敲門下一秒卻房內發出槍聲，15分鐘後有警員到達現場，發現該名女子額頭中槍身亡。

由於門從入面反鎖，案發現場看似密室自殺，但留下的種種跡象都非比尋常。案情匪夷所思，包括死者身上沒有任何身分證明文件，連信用卡或現金都沒有。加上將拇指扣在扳機反握手槍、開槍時血跡飛濺的位置、那個藏有25發子彈的行李箱，還有所有衣服都被刻意剪掉衣物標籤等疑點，都令警方束手無策。

挪威記者Lars Christian Wegner因認為應該還Jennifer一個清白而不停追查案件。（電視畫面）

經過對比指紋後，發現這位使用假名Jennifer Fairgate的神祕女子根本不存在，並開始向謀殺案的方向調查。有櫃台職員表示Jennifer入住酒店時有男伴陪同，但辦理手續後這位男子卻消失蹤影。挪威記者Lars Christian Wegner認為應該還Jennifer一個清白，而不停追查案件，並邀請了挪威情報局E14的隊長Ola Kaldager幫忙。從事特務工作多年的Ola直言Jennifer自殺的機會極低：「這是個天衣無縫的情報行動，但直接告訴我她是被處決的。」更指沒有人會用那個握槍姿勢轟自己的頭，另外手槍序號被磨得一乾二淨，還有剪掉衣物標籤只是情報單位的基本程序而已。

由於現今科技發達，警方為了調查而將她的屍體掘起抽取DNA，只發現她是歐洲人，加上櫃臺職員指Jennifer操德國口音，年齡約24歲。另外，有大批劇迷看完這一集後都不禁猜測這位神秘女子是否殺手或高級妓女，亦有人認為她很可能是被其他國家的間諜做行刑式近距離槍殺。如今案件事發至今25年，而死者的身分仍是一個謎，若大家有任何想法或大膽的推測，可以到「unsolved.com」，提供線索破案。