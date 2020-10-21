重溫《衝上雲霄》國泰城主要場景　Sam哥同蘇怡情定於此！

國泰航空周三(21日)宣布全球裁員8500人，其中包括5300名香港員工，港龍更即時停止營運。其實國泰航空曾經贊助TVB拍攝劇集《衝上雲霄》（2003），當中國泰城更成為劇中的主要實景拍攝場地。不過到《衝上雲霄II》（2013）時，傳聞中因為國泰不滿演員負面新聞多所以不再贊助，因此《衝上雲霄II》的航空贊助商改為「香港航空」，而劇中的航空公司名稱亦由「Solar」改為「Skylette」。

歡迎嚟到「飛揚城」！（截圖）

提到主要拍攝場地「國泰城」（即劇中的飛揚城），不得不提劇中要員如何在此結緣，例如一眾機司學員如吳卓羲、陳鍵鋒、葉璇、黃宗澤以及馬國明等，而吳卓羲、陳鍵鋒、葉璇的三角戀亦由此處萌生。但最主要「四角關係」—吳鎮宇、胡杏兒、陳慧珊以及馬德鐘亦與「飛揚城」息息相關。

呢段四角關係錯綜複雜！（網上圖片）

《衝上雲霄》的「四角關係」起源於Sam哥（吳鎮宇飾）在一次前往羅馬旅遊的過程中亦琛結識阿Belle（陳慧珊飾），兩人互有愛意卻因誤會而分開。及後Sam哥好友Vincent（馬德鐘飾）卻對阿Belle一見鍾情，兩人回港後繼續交往。但之後Sam哥與阿Belle又冰釋前嫌，Zoe（胡杏兒飾）又突然出力追Sam哥，結果Sam哥就在飛揚城決定讓愛，將阿Belle的「命運手鏈」，親手交付Vincent手中。飛揚城見證劇中多段愛情的起源和終結，可惜現時已經桃花依舊，人面全非......

重溫劇中「飛揚城」景點：

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