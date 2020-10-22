內地車模撞樣迪麗熱巴激似餅印孖生姊妹　網民超驚訝：難分真與假

現年28歲的迪麗熱巴自從加入娛樂圈後即憑住其靚樣火速走紅，拍劇、綜藝節目等演藝工作，還有時尚品牌的代言、活動都接個不停，貴為內地一線女星的她也是流量女王。於新彊出生，身為維吾爾族人的熱巴，五官輪廓極之標緻，出晒名擁有極高顏值，是不少人心目中的女神。日前熱巴就以形象大使身份出席她代言的名車活動，身穿一襲火紅色連身迷你裙大騷Fit爆身材，一對白滑長腿十分吸睛。

迪麗熱巴自從加入娛樂圈後即憑住其靚樣火速走紅。(嘉行迪麗熱巴工作室微博)

然而，卻有不少網民認為熱巴這身打扮令她秒變車模，失去了明星的風采。有熱巴的粉絲就憶述早前在車展上誤以為遇見偶像的經歷。該位粉絲表示自己當日參觀車展時竟然幸運地巧遇熱巴，見到眼前的熱巴在一排陳列車前，不停甜笑擺甫士，讓人任影，當粉絲衝上前近距離拍照時，才驚覺眼前這位美女原來不是真正的熱巴，只是一名車模，但卻和熱巴激似餅印孖生姊妹。網民看到該名車模的相，紛紛驚訝地表示：「難分真與假」、「傻傻分不清」、「是失散了的孖生姊妹吧？」

熱巴以形象大使身份出席她代言的名車活動。(嘉行迪麗熱巴工作室微博)

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