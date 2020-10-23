【踩過界】「豹哥」單立文演有型大奸角　望落勁有活力唔似61歲

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（23/10）播出的第24集便開展新單元「戴天恩被殺案」，講述「大鱷」單立文（豹哥）開槍誤殺女兒「Yanice」朱千雪後，插贓嫁禍「GoGo」張振朗的故事。豹哥在戲中雖然奸到出汁，但因為無法接受親手殺死女兒的事實，所以潛意識認定張振朗才是真正兇手。

在《踩過界》中飾演財務公司老闆「大鱷」的單立文，雖然面上明顯有幾條皺紋，但感覺仍然活力十足，不似已經「登6」。（電視畫面）

豹哥在《踩過界》中飾演一名財務公司老闆，為賺錢不擇手段，但他「努力」搵錢之餘，都好注重衣着，時時刻刻都要型，西裝顏色配搭都別樹一幟。當然，豹哥在現實生活都着得好有型，潮過不少後生仔，加上Fit爆身形，所以好難想像他今年已經61歲，一早成為「登6」人士。

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豹哥上年接受《香港01》訪問時便透露過凍齡秘訣，直指保持童心係好重要，而《愛．回家之開心速遞》「阿叔」熊樹仁一角亦使他能夠寓工作於娛樂：「呢個角色無論係心境或背景都同我好似。」他又承認為衣着令他望落年輕不少：「自己不嬲都貪靚，同埋做藝人都應該有呢種特性，再加上身為藝人應該要有要求、自律性，如果我60歲都可以做到咁的話，應該好多人都可以做到咁。」

不過，最重要的始終是「豹嫂」胡蓓蔚，因為她會控制豹哥的飲食，有段時間豹哥食得太多，豹嫂便會「哦」他：「佢就係咁話，叫我好好檢討。」