【原始組】李綺雯走訪鶴咀監測站　勾起入行初期報天氣美好回憶

由李尚正、鄭律韻主持的香港開電視新節目《原始組》於今日（24/10）晚上10時首播，節目以環保為題，每集都邀請不同嘉賓，包括：李綺雯（𡃁妹）、姚懿芠、陳貝怡、陳國熙、吳秀明等走訪香港各區，了解及體驗本港的環保產業、訪問環保達人和介紹文青小店，宣揚環保意識，引領最新環保潮流。

由李尚正、鄭律韻主持的香港開電視新節目《原始組》於今日（24/10）晚上10時首播。

陳國熙和鄭律韻。

早前，嘉賓李綺雯走訪鶴咀超級空氣監測站時，勾起她入行初期擔任「天氣報告」主持的回憶，她說：「當年報道天氣時，除了引用天文台的資料外，自己還會親身到圖書館查閱氣象資料的書籍作參考。短短的5分鐘天氣報道，則會加入一些資訊性資料，以豐富內容。入行的首份工作就是挑戰『主持天氣報道』，這對我是好好的訓練，亦為日後主持工作打好基礎。」

李綺雯走訪鶴咀超級空氣監測站時，勾起她入行初期擔任「天氣報告」主持的回憶。

李綺雯續說，得悉可以到鶴咀超級空氣監測站參觀及拍攝，事前她十分期待，但拍攝期一次又一次的更改，她笑言跟鶴咀超級空氣監測站無緣，她說：「因要到該處拍攝，首要條件是天氣好，但每次到拍攝當天，不是落雨便是打風，所以拍攝期也更改了5次，令我曾經質疑自己與監測站是否無緣。」