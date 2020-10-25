【踩過界】內地叫《盲俠大律師》　多套TVB劇北上要易名

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。除了緊張劇情、錯綜複雜的人物關係，最多觀眾討論的便是劇集的名字，因為劇集在內地影視平台愛奇藝上並非叫《踩過界》，而是叫《盲俠大律師》，所以3年前首播時都有不少觀眾表示費解。不過，諗深一層又不算太難明，始終「踩過界」是粵語，對於內地觀眾來說或者未夠淺白易明，所以改名為《盲俠大律師》也非常合理。

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《踩過界》在內地叫《盲俠大律師》。（海報）

然而，一直以來不少TVB劇集北上進軍內地後都需要改名或者另外再加「副題」，例如同樣是王浩信主演的《解決師》（2019），在內地便是叫《我的老師不簡單》，聽落都知道認真不簡單。當然，《解決師》不是唯一一套被「重新包裝」過的劇集，鄭嘉穎《怒火街頭》、關詠荷《陀槍師姐》在內地播出時亦有另改新名，既令人感到費解，令人覺得新鮮又驚奇。

到底邊套「神劇」到內地變《鬥氣冤家好兄弟》？