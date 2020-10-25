台網紅「放火」疑被設局仙人跳　沉默多日終拍片回應：你要長大了

台灣YouTuber「放火」（名：李育群）最近傳出因到JKF女郎青青家過夜，遭青青男友陳姓男子夥同友人拍下全裸不雅影片，並要求他簽本票。放火最後用25萬元台幣（約港幣6萬8千元）換取脫身，因向警察局報案才曝光此事。青青因此被網友痛罵設局仙人跳，連帶舉辦烤肉趴的瘋男Crazy Man也被懷疑動機不單純，事件亦越鬧越大，

昨天（24日）JKF女郎青青便在IG發文向「放火」道歉，而同時「放火」亦在昨天深夜打破沉默，拍片放在YouTube交代事件。「放火」首先向關心他的所有人致謝，也對擔心他的人感到抱歉，他說：「原本這一件事情我沒有打算公開，就是想跟我家人私底下處理就好，但沒有想到我那天十月二十二日去報案，結果我一到警署就發現有好幾個記者在門口，就讓我那時很不知所措。」

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然後「放火」希望澄清一些事情，首先與青青沒有發生如外界傳言的行為，「我僅是借住朋友家，事前更完全不知道青青有男朋友。」由於全案已經進入司法調查，基於偵查不公開原則，「放火」稱自己不方便多說，但保證在相關案件告一段落後，「我一定會給你們一個完整的交代。」

「放火」講到想喊。（YouTube）

經過這件事之後，「放火」表示確實讓自己學習了不少：「因為以往一直以來我的思考都很直線，就是我會覺得我想幹嘛就幹嘛，以前的我總會把事情想得太單純，就覺得說不會有什麼太嚴重的後果，但現在最壞的情況發生了嘛，原本和幾家戲劇公司談合作，也因此不了了之。」最後「放火」突然一時哽咽，嘆了一口氣平復情緒後對自己說：「好啦！未來加油啦！不要再這樣，放火你要長大了。」影片中看出「放火」強忍住淚水、勉強歡笑的模樣，令很多粉絲看了好心疼，紛紛留言：「老實說，你沒什麼好道歉的，你就是受害者，連我也不知道她有男友。」、「唉.該道歉的人呢?」、「不要太勉強自己了！」、「辛苦了」

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