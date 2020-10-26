【暖男爸爸】鄭中基竟然唔夠「暴龍哥」搶鏡？　盤點20位矚目童星

ViuTV原創劇《暖男爸爸》將緊接《熟女強人》，10月26日起逢星期一至五晚上9時30分首播。《暖男爸爸》以單親爸爸阿榮（鄭中基飾）為主軸的溫情輕鬆小品，故事講述阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店。與兒子相依為命期間，他漸漸變成懂得愛與付出的暖男；他後來認識了妻子的保險顧問芷明（張可頤飾），二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

鄭中基時隔18年拍劇獲對手張可頤激讚。（劇照）

除了主演鄭中基和張可頤之外，一眾「配角」陣容亦相當耀眼，例如ViuTV一姐陳俞希、文凱玲、余香凝以及「金像新人」姬素·孔尚治（Crisel Consunji）等。自《暖男爸爸》開始宣傳至今，雖然傳媒焦點亦主要放在主角身上，不過其實在多段宣傳片中出現的阿榮（鄭中基飾）兒子「暴龍哥」才最奪觀眾眼球。

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「暴龍哥」並沒有公開露過面，劇集的維基亦沒有他的資料，《暖男爸爸》監製兼編劇之一的戚家基（Peter）接受《香港01》記者訪問時透露，「暴龍哥」其實是素人，名稱叫JuJu，是從幾百位面試的小朋友中挑選的：「佢而家5歲，係我哋搵返黎嘅素人小演員，亦未做過戲。我一早決定呢個戲唔會用演開戲嘅老人精小演員。（JuJu演得如何？）我要嘅就係天真自然同埋要有小朋友嘅Innocence（天真），佢完全畀到我想要嘅 Performance（表現），係超出我期待𠻹！」其實影視作品中的童星一向都是觀眾的記憶重點，例如唐寧、黃美棋以及李日昇等，事隔多年之後更「再」擠身娛樂圈，現在就重溫另外19位矚目的童星，看看哪一位最吸引觀眾的眼球！

睇睇20位「童星」：

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同場加映：

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