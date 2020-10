【Undoing】陳法拉跟妮歌潔曼同場鬥戲　大曬流利英文驚艷網民

現年38歲的陳法拉離巢無綫後,隻身返回美國修讀戲劇碩士課程。雖然法拉效力無綫期間未能登上視后寶座,但其精湛演技卻獲得荷里活賞識,除了參演Marvel新作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),與梁朝偉、楊紫瓊等合作,首部參演的HBO迷你劇《The Undoing》亦於香港時間今日(26/10)正式上架!

劇集於香港時間今日(26/10)在HBO上架。(HBO圖片)

由奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)和曉格蘭特(Hugh Grant)主演的《The Undoing》改編自作家Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》,並由《小謊言》(Big Little Lies)創作人和編劇David E. Kelley擔任監製。劇情主要講述心理治療師Grace Fraser(Nicole Kidman飾)與丈夫Jonathan Fraser(Hugh Grant飾)原本過着完美的生活,直到一宗兇殺案發生,還有丈夫離奇失蹤。

劇集終於在香港時間今日(26/10)在HBO播出,而法拉在劇中就飾演妮歌潔曼兒子就讀的學校裏其中一位家長Jolene。首集就出場的法拉共有兩場戲,其中一場戲法拉坐在妮歌潔曼身旁,跟其他家長同枱商討事宜。約三分鐘的場口中,法拉跟妮歌潔曼有對手戲,更大曬流利英語對白,包括「That you even have the time with two kids. I have twins, so regret it」、「I mean, they're so much work, right?」。

另外,劇情節奏尚算明快,加上妮歌潔曼和曉格蘭特兩位演技派演員大鬥戲都是劇集的亮點。首集已經留下不少謎團,包括被謀殺的Elena(Matilda De Angelis飾)跟妮歌潔曼夫婦有什麼關係,還有為何曉格蘭特會突然失蹤。欲知劇情如何發展下去,就要留意每個周日更新集數。

