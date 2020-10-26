【Undoing】陳法拉跟妮歌潔曼同場鬥戲　大曬流利英文驚艷網民

現年38歲的陳法拉離巢無綫後，隻身返回美國修讀戲劇碩士課程。雖然法拉效力無綫期間未能登上視后寶座，但其精湛演技卻獲得荷里活賞識，除了參演Marvel新作《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），與梁朝偉、楊紫瓊等合作，首部參演的HBO迷你劇《The Undoing》亦於香港時間今日（26/10）正式上架！

劇集於香港時間今日（26/10）在HBO上架。（HBO圖片）

由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和曉格蘭特（Hugh Grant）主演的《The Undoing》改編自作家Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》，並由《小謊言》（Big Little Lies）創作人和編劇David E. Kelley擔任監製。劇情主要講述心理治療師Grace Fraser（Nicole Kidman飾）與丈夫Jonathan Fraser（Hugh Grant飾）原本過着完美的生活，直到一宗兇殺案發生，還有丈夫離奇失蹤。

劇集終於在香港時間今日（26/10）在HBO播出，而法拉在劇中就飾演妮歌潔曼兒子就讀的學校裏其中一位家長Jolene。首集就出場的法拉共有兩場戲，其中一場戲法拉坐在妮歌潔曼身旁，跟其他家長同枱商討事宜。約三分鐘的場口中，法拉跟妮歌潔曼有對手戲，更大曬流利英語對白，包括「That you even have the time with two kids. I have twins, so regret it」、「I mean, they're so much work, right？」。

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另外，劇情節奏尚算明快，加上妮歌潔曼和曉格蘭特兩位演技派演員大鬥戲都是劇集的亮點。首集已經留下不少謎團，包括被謀殺的Elena（Matilda De Angelis飾）跟妮歌潔曼夫婦有什麼關係，還有為何曉格蘭特會突然失蹤。欲知劇情如何發展下去，就要留意每個周日更新集數。

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