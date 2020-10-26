蘇慧倫粉絲巴士賣廣告慶祝入行30年　女神感動：感人的心意無價！

蘇慧倫出道30周年，發行了30周年紀念精選大作《生命之花》，舉辦了出道以來第一場大型售票演唱會「生命之花」，曾說過回歸樂壇都是為了最愛的歌迷，這一切是她給歌迷的驚喜。

蘇慧倫出道30週年，歌迷自發性地買公車廣告為蘇慧倫慶生。

蘇慧倫今年出道30周年，就在這30周年的生日大日子，30位歌迷為她買下299號公車中的10台公車廣告慶生一個月，蘇慧倫深受感動，笑稱是「擋泥板的進階」，但她心裡多的是不捨歌迷花錢，「雖然我心裡還是暗暗嘮叨著，幹嘛花這個錢？但是這份感人的心意無價。」希望歌迷不要再破費，下回相約一起淨灘回饋社會。

為了買下299公車的廣告，歌迷可是費盡心思，他們表示當初原本想親寫卡片給偶像，但今年正是蘇慧倫出道30周年，對於他們來說極具意義，想說一搞就搞大一點，索性買下10台公車廣告，更精心選擇承載了蘇慧倫和歌迷間的共同記憶的299號公車。《六月的茉莉夢》是蘇慧倫的第五張專輯裡的〈台北玫瑰〉MV裡就有出現299公車，同時該公車路線也行經蘇慧倫讀過的懷生國中、永春國小，因此當貼有蘇慧倫生日廣告公車上路後，不少歌迷都特別搭乘，更在路上追著公車跑，笑稱回到學生時期。

4蘇慧倫不捨歌迷花大錢為她慶生

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