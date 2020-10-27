姚柏南推出首張個人EP 鏡中之獸原地覺醒

歌手姚柏南首張個人數字專輯《鏡中獸（Mirror Me）》已於QQ音樂正式上線。專輯共收錄三首曲風各異、展現姚柏南音樂方面多樣性的歌曲，同名主打《鏡中獸（Mirror Me）》MV屆時將同步推出。

歌手姚柏南的形象相當有韓風。

「Roar Like Jaguar」，姚柏南為這首歌曲提供了創作靈感，MV的情節設計與安排精巧獨到，突破枷鎖，浴火重生，困境之中，野獸即將掙脫蘇醒。在主打MV中共有4套不同的造型服裝，GUCCI軍裝，搭配GUCCI金屬風簡約飾品，流行與古典碰撞的火花格外強烈，另一套是專門為姚柏南定制的霸氣閃鑽西裝，顯示出兩種不凡的氣派。此外，VERSACE襯衫展現獵豹元素，完美切合新EP《鏡中獸》的主題，配合霸氣舞擔的舞姿更顯靈動。最後一套是亮黃色簡約FENDI西裝，充斥著藝術氣息的場景與鮮明的色彩碰撞，時尚感撲面而來。

姚柏南為了新MV，更穿了黄色FENDI西裝。

此前已經發行的先行曲《Would U》是與韓國著名作曲家金泰洙首度合作的歌曲，柏南以感恩之心創作歌詞，得到粉絲們熱烈反應和贊賞，如今姚柏南通過《鏡中獸(Mirror Me）》表達自己現階段的努力與狀態，相信正式版EP定會帶來更多音樂風格上的突破。