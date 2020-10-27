【抖音神曲】〈海底〉內藏抑鬱患者悲鳴　霸凌與忽視均會帶來傷害

內地抖音神曲〈海底〉，由歌手一支榴槤主唱，民謠曲風，抒情輕柔的唱腔，讓人心靈平靜，但細味歌詞，在美妙的旋律下，依舊有著催淚感，〈海底〉一曲帶有一位被抑鬱困擾，又被世人忽視和霸凌的女孩，經過了種種自殘之後，最終走上了輕生之路，歌曲結尾女孩的控訴，聽落確是又可悲又心寒。

〈海底〉歌詞帶有抑鬱患者對世界的控訴。（Youtube影片截圖）

聽著內地歌手一支榴槤的〈海底〉，腦裡即時浮現出白裙女孩在海邊的畫面，「海浪打濕白裙」、「海浪清洗血跡」，歌詞已經暗示了這名女孩有輕生的念頭，而且曾經有過自殘經歷，而她繼續走向海底深處，「往海的深處聽，誰的哀鳴在指引，靈魂沒入寂靜，無人將你吵醒」，此時已經說明了女孩跳海尋死，更帶出了女孩終於遠離了刻薄的人們，但究竟她為何尋死？之後的歌詞有清楚解釋。

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歌中的女孩，網民解讀她其實是一位抑鬱症患者，卻一直被其他人忽視，甚至對她霸凌，最後她尋求錯誤方法，去解放自己的人生。女孩生前對大海有著特別的回憶，而最後的歸宿也選擇了大海，歌詞中「你說人們的骨灰應該撒進海裡，你問我死後會去哪裡，有沒有人愛你」、「人間毫無留戀，一切散為煙」，在柔和的曲風中，帶出女孩邁向死亡，但始終沒有人關心她，有經歷的樂迷，也會感受到女孩的悲哀，落下淚來。

歌中描述的女孩留戀人生，卻無奈選擇輕生。（Youtube影片截圖）

〈海底〉副歌三番四次重覆了女孩的淒慘遭遇，而歌曲最後才是全曲靈魂，「來不及來不及，你顫抖的手臂，無人將你打撈起，你明明討厭窒息」，說明女孩其實對未知的死亡世界十分恐懼，她內心深處並不想死，可是沒有人幫她渡過難關。〈海底〉能夠成為神曲，不但細思極恐內藏女孩跳海輕生，更重要是帶出霸凌對人的傷害，喚醒世人關注。

同場加映台灣網紅小米恩美圖：