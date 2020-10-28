【後生仔傾吓偈】馮盈盈開腔講前度婚訊：結咗都可以離

馮盈盈請前度 ，大方得嚟又有少少尷尬。（影片截圖）

馮盈盈去年與醫生男友Martin鍾文浩分手，結束4年情。早前Martin於IG上載與女性友人合照，隨後有消息指Martin疑似入紙申請結婚，對此，馮盈盈接受傳媒訪問時便指自己沒有回應。

如果Martin真係結婚派帖比自己，盈盈都會出席。（影片截圖）

喺最新一集《#後生仔傾吓偈》中，由於以「前度結婚了」為題，一班後生仔都食住花生等盈盈開腔回應。「坦白講，我都係透過新聞先知，因為大家雖然話係朋友，但都唔會特別好小事而互相通知。」陸浩明聞言即笑指「結婚又唔係咩大件事」馮盈盈即時表示：「結咗都可以離，係未先？所以，唔係咩大不了嘅事。」 盈盈表示得知前度傳出婚訊後，第一個反應係「得啖笑」，並解釋因為睇過網上流傳嘅結婚通知書。「以多年朋友嘅嗁關係，出生月、年、日都係錯，地址亦都係錯，所以一笑置之。」

盈盈同 Martin分手後，依然保持友好關係。（資料圖片）

盈盈表示Martin其後有與自己聯絡，問她應如何應對媒體。有後生仔問到如果Martin婚訊屬實的話，她會如何應對，盈盈表示：「當然會恭喜同祝福佢，因為佢都去到適婚年齡。但到呢一刻為止，我知道真係同佢無關。」她亦有提到與Martin雖然仍然係朋友關係，但始終不是對方代言人，所以當媒體向她求證時，她沒有作出任何回應。