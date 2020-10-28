Jessica@Super Girls 人妻大解放　性感上陣拍攝無問過老公

JESSICA話咁快做咗人妻一年，10月27日貼出婚禮照片回顧自己心態轉變。（IG：@jessicatsoi）

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去年升呢人妻的樂壇組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），婚後工作量有增無減，日前以激罕性感造型上陣，為自家品牌手袋拍攝廣告硬照，大晒修長美腿及小蠻腰，期間Jessica更挑戰性感底線，首度在鏡頭前以Bra示人，難怪Jessica甫出場即大叫尷尬，自言是工作中，人生穿得最少布的一次。

Jessica挑戰性感底線，首度在鏡頭前以Bra示人，甫出場即大叫尷尬。

Jessica指過往旅行都曾以三點式上陣，不過在工作中要以三點式示人感覺卻不自在，她表示：「旅行喺沙灘，人人都著三點式，自己著會覺得冇所謂，但在工作中，得我一個人著得咁性感，感覺好唔自在，我對工作嘅性感底線比較高，如果只穿三點式開工，我會尷尬同冇自信，所以要我穿三點式的話，我一定要有件衫遮遮掩掩。」問到Jessica在拍攝前可有Keep Fit？她指事前不知會以性感示人，故毫無準備：「今次拍攝團隊、形象指導師都是合作無間，我好信任佢哋，尤其是形象指導師話出嚟效果好好、健康性感，不斷畀信心我去完成今次拍攝。」

最叫Jessica難忘的並非是性感示人，而是穿上大露背短裙「躺卧」在草叢中的一幕。Jessica說：「本身好驚昆蟲，可能細個試過有蟲喺樹上跌落我身上，對任何蟲類都好有陰影。總之見到我成個身都覺得痕，忍得好辛苦。」

問到Jessica今次婚後性感，可有向老公Steven「備案」？Jessica直言工作上的事很少跟老公講，不過她笑言老公屬唯美主義者，對性感的底線比她低，只要是性感的美，老公一定會接受。此外，講到生育大計，Jessica表示仍在進行中：「覺得都係時候，但呢啲嘢冇得強求，唔想畀太大壓力自己同另一半，所以都係順其自然。（想生仔定女？）老公想生仔，佢係傳統觀念，其實生仔生女都唔緊要，最緊要小朋友身體健康，希望我嘅緣份快啲到。」

Jessica表示婚後工作量有增無減，不過都好期待做媽媽，一切順其自然。

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