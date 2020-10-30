陳奕迅撈埋裝修工人？　親自搭建超豪錄音室：真係好貴

Eason接受商台節目《叱咤樂壇》訪問。（影片截圖）

「吹神」陳奕迅（Eason）因疫情幾乎停工一年，早前在訪問中笑言患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」，日前他為新歌《致明日的舞》接受商台節目《叱吒樂壇》訪問時，透露原來喺疫情期間，嘗試在自己公司打造一個錄音室！

Eason早前在微博上載的照片，應該就是在公司「建造」錄影室。

Eason表示過往錄音時，都會多口問監製王雙駿有關錄音設備問題，但對方常常避而不答，只會叫自己「唱好啲」。直到過去一年因疫情關係，Eason開始有時間慢慢摸索、研究有關錄音設備:「喺我公司本身有個細嘅recoarding booth，今年有時間去研究，雖然（設備）運輸會有延誤，但慢慢搞囉。同埋發現要質量好嘅音響線真係好貴，無論喺日本又或者美國訂。」

Eason亦透露多了時間在家，與狗狗和家人的相處更融洽。（微博圖片）

主持人謝茜嘉指疫情期間唔少藝人都走入廚房，Eason聞言後表示「真係唔得」，謝茜嘉續說：「你就去錄音室，仲要自己起。」Eason解釋喺自己錄音室可以搞呢搞路，自己亦會去專業錄音室，因為空間感更大。雖然Eason口口聲聲話自己嘅錄音室簡陋，又表示其實好多嘢都未準備好，但他似乎已投放不少心機：「我做嘢係比較有條理，要諗埋裝崁後如果要點維修，因為一定有損傷，封咗水泥咁點搞？（有無諗過轉行？）我都係跟啲前輩學嘢啫。」

同場加影：陳奕迅IG貼兩柑一水樽照片惹網民無限聯想 往事突被網民提起

同場加影：紅星都愛住House 陳奕迅2.3億壽臣山獨立屋未算最豪